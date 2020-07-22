Врач рассказал о процессе сдачи теста на COVID-19

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Главный врач городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал о процессе сдачи теста на COVID-19.
Врач рассказал о процессе сдачи теста на COVID-19
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«ПЦР-анализ проводится для всех москвичей, для людей, у которых есть полис ОМС, по записи. Записаться можно по телефону или через порталы mos.ru и emias.info. Кабинеты работают в будние дни с 13:00 до 17:00 и в выходные и праздничные с 9:00 до 13:00. То есть функционирует это семь дней в неделю», — сказал Сандаков.

По словам Сандакова, ПЦР-тестирование не связывает почти никакими ограничениями сдающего тест человека. До забора материала не рекомендуется два часа пить, есть и курить. А людям с повышенной температурой следует вызывать врача на дом.

Он также отметил, что анализы транслируются в электронную карту москвича и в личную медицинскую электронную карту. Повторно за результатом приходить в поликлинику не нужно.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье направления на приём к узкопрофильным специалистам будет выдавать участковый врач.

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