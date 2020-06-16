В Подмосковье возобновили приём профильные врачи

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о возобновлении работы врачей первичного звена и узкопрофильных специалистов.

«По поручению губернатора мы продолжаем возобновлять плановую работу наших медицинских организаций. С сегодняшнего дня можно записаться на приём к стоматологу, терапевту, педиатру, хирургу, онкологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, психиатру, фтизиатру», — заявила Светлана Стригункова.

Телеканал «360» сообщает, что направления на приём к узкопрофильным специалистам будет выдавать участковый врач.

Кроме того, сохраняется возможность получения бесплатной телемедицинской консультации терапевта, педиатра и иных специалистов на портале госуслуг.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.