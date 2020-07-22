Адвокат прокомментировал поступление дела Ефремова в суд

Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд Москвы.

«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», — заявил он.

6 июля Министерство внутренних дел заявило о завершении расследования дела артиста. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции.

Авария произошла 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.