Адвокат прокомментировал поступление дела Ефремова в суд

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд Москвы.
Адвокат прокомментировал поступление дела Ефремова в суд
  • © Пресс-служба Таганского суда
  • РИА Новости

«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», — заявил он.

6 июля Министерство внутренних дел заявило о завершении расследования дела артиста. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции. 

Авария произошла 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.

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