Минздрав дал рекомендации по оформлению мест для курения в аэропортах

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Минздрав выступил с рекомендациями по оформлению и расположению мест для курения в аэропортах с целью сокращения потребления табака.
Минздрав дал рекомендации по оформлению мест для курения в аэропортах
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

«Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве подчеркнули, что стильное оформление, удобное расположение и нахождение таких мест на виду способствует росту потребления табачной и иной никотиносодержащей продукции, в том числе среди подростков.

В январе сообщалось об открытии первых курительных комнат в московском аэропорту Шереметьево.

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