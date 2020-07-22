Минздрав дал рекомендации по оформлению мест для курения в аэропортах

Минздрав выступил с рекомендациями по оформлению и расположению мест для курения в аэропортах с целью сокращения потребления табака.

«Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве подчеркнули, что стильное оформление, удобное расположение и нахождение таких мест на виду способствует росту потребления табачной и иной никотиносодержащей продукции, в том числе среди подростков.

В январе сообщалось об открытии первых курительных комнат в московском аэропорту Шереметьево.