Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19

Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России стоит ожидать не раньше, чем через полгода. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

«Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», — приводит РИА Новости его слова.

Волчков отметил, что основные трудности связаны с организацией и запуском промышленного производства вакцины.

Для этого, по мнению вирусолога, потребуется создавать совершенную новую инфраструктуру. Волчков уточнил, что до настоящего момента «ничего не сообщалась о строительстве промышленных мощностей для производства препарата от COVID-19».

Ранее в Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса.