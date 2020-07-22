Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19

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Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России стоит ожидать не раньше, чем через полгода. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», — приводит РИА Новости его слова.

Волчков отметил, что основные трудности связаны с организацией и запуском  промышленного производства вакцины.

Для этого, по мнению вирусолога, потребуется создавать совершенную новую инфраструктуру. Волчков уточнил, что до настоящего момента «ничего не сообщалась о строительстве промышленных мощностей для производства препарата от COVID-19».

Ранее в Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса.

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