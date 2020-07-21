Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к открытию на фоне пандемии

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к открытию на фоне пандемии.
Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к открытию на фоне пандемии
  • РИА Новости

«Насчёт готовности школ существует такая практика, когда школы в августе, как правило, в третьей декаде, комиссионно принимаются. Это и проведённые ремонты, и готовность пищеблоков, и вопросы, связанные с какой-то реконструкцией. То есть проверка тех предписаний, которые давались по подготовке школ», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, тогда и делаются заключения, готовы ли образовательные учреждения.

Как отметил Онищенко, коронавирус в сезон гриппа будет играть не первую роль.

«Его свойства понятны, его легко просчитать. А вот грипп, который придёт, — с ним мы ещё не знакомы», — добавил он.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.

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