Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к открытию на фоне пандемии.

«Насчёт готовности школ существует такая практика, когда школы в августе, как правило, в третьей декаде, комиссионно принимаются. Это и проведённые ремонты, и готовность пищеблоков, и вопросы, связанные с какой-то реконструкцией. То есть проверка тех предписаний, которые давались по подготовке школ», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, тогда и делаются заключения, готовы ли образовательные учреждения.

Как отметил Онищенко, коронавирус в сезон гриппа будет играть не первую роль.

«Его свойства понятны, его легко просчитать. А вот грипп, который придёт, — с ним мы ещё не знакомы», — добавил он.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.