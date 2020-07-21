Вирусолог оценил влияние ультрафиолета на COVID-19

Вирусолог, научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов оценил влияние ультрафиолета на COVID-19.

«Я не думаю, что солнце нам поможет. Например, сейчас в Израиле опять идёт усиление противовирусных мероприятий, там заболеваемость пошла в рост, а жарче, чем там, сейчас вряд ли может быть», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, остаются контакты в помещениях, в том числе в магазинах, и непонятно, каким образом здесь поможет солнце.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.