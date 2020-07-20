Российские врачи вылетели в Казахстан для помощи местным медикам

Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

«Бригада из 22 столичных медиков отправилась в Казахстан, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении московского Минздрава.

Отмечается, что это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

Основными целями и задачами бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с коронавирусом.