Российские врачи вылетели в Казахстан для помощи местным медикам

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Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.
Российские врачи вылетели в Казахстан для помощи местным медикам
  • © Kirill Zykov/Moscow News Agency
  • Reuters

«Бригада из 22 столичных медиков отправилась в Казахстан, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении московского Минздрава.

Отмечается, что это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

Основными целями и задачами бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с коронавирусом.

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