Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора провели в Казахстане анализ текущей эпидемиологической ситуации.
Также специалисты из России провели для коллег учебные вебинары.
«Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией для скорейшей нормализации эпидемической ситуации в Республике Казахстан», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1499 и достигло 71 838.