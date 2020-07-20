Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор продолжит оказание помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом, стране были переданы тест-системы для проведения 50 тыс. исследований. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

РИА Новости

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора провели в Казахстане анализ текущей эпидемиологической ситуации. Также специалисты из России провели для коллег учебные вебинары. «Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией для скорейшей нормализации эпидемической ситуации в Республике Казахстан», — указано в тексте. Ранее стало известно, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1499 и достигло 71 838.