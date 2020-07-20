Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 71 тысячу
- © REUTERS/Pavel Mikheyev
«Зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 793 носителя с симптомами и 706 бессимптомных носителей. Всего в стране подтверждено 71 838 случаев», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что общее число выздоровевших после коронавируса в Казахстане превысило 43,4 тыс.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом отрицательно скажется на инвестиционном климате в стране.