Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 71 тысячу

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1499 и достигло 71 838. Об этом сообщила межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

«Зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 793 носителя с симптомами и 706 бессимптомных носителей. Всего в стране подтверждено 71 838 случаев», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что общее число выздоровевших после коронавируса в Казахстане превысило 43,4 тыс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом отрицательно скажется на инвестиционном климате в стране.