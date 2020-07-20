Офтальмолог дал рекомендации по сохранению зрения у детей

Главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор», академик АМТН, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян дал рекомендации по сохранению зрения у детей.

«Последнее время мы, офтальмологи, наблюдаем, что у детей зрение падает ещё до школы. Например, у многих развивается амблиопия, или синдром «ленивого глаза», при котором один глаз видит хуже другого», — заявил он в беседе с изданием «Ридус».

По его словам, по нормам ОМС, к окулисту ребёнка рекомендуют приводить в один месяц и в шесть, в один год, в два и в три.

Далее до школьного возраста, если нет жалоб, то к офтальмологу можно не ходить, поскольку с трёх до шести лет обычно не наблюдается резких скачков зрения, пояснил Азнаурян.

«А вот со школьного возраста нужно посещать окулиста ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения», — добавил он.

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