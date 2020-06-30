Психолог рассказала об особенностях детей, профессионально занимающихся спортом

Короткая ссылка
Спортивный психолог, кандидат педагогических наук Ольга Тиунова рассказала об особенностях детей, профессионально занимающихся спортом.
Психолог рассказала об особенностях детей, профессионально занимающихся спортом
  • Pixabay

«Преимуществом является возможность физического развития, укрепления воли, самодисциплины и самоконтроля, и каждый из нас наверняка сможет дополнить этот список. Есть ещё один плюс — ребёнок занимается делом, в котором ему интересно развиваться и преодолевать трудности», — заявила она в беседе с НСН.

Вместе с тем, считает эксперт, отрицательными факторами могут быть грубость тренера, нездоровая атмосфера в команде, неумение превращать большие цели в понятные задачи, боязнь проиграть, зависимость между спортивными достижениями и отношением родителей.

Как отметила Тиунова, чтобы занятия спортом не превратились в многолетнюю «каторгу», следует объяснить ребёнку ряд правил. К примеру, если он сталкивается с чем-то плохим, опасным или непонятным в ходе занятий, то не надо бояться рассказать об этом родителям.

«Важно объяснить, что настоящий спортсмен не тот, кто выигрывает, а тот, кто может решать поставленные перед собой задачи», — добавила она.

Ранее бывшая российская фигуристка Бетина Попова заявила, что во время активных выступлений была слишком сильно зациклена на спорте.

Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить