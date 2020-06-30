Психолог рассказала об особенностях детей, профессионально занимающихся спортом

Спортивный психолог, кандидат педагогических наук Ольга Тиунова рассказала об особенностях детей, профессионально занимающихся спортом.

«Преимуществом является возможность физического развития, укрепления воли, самодисциплины и самоконтроля, и каждый из нас наверняка сможет дополнить этот список. Есть ещё один плюс — ребёнок занимается делом, в котором ему интересно развиваться и преодолевать трудности», — заявила она в беседе с НСН.

Вместе с тем, считает эксперт, отрицательными факторами могут быть грубость тренера, нездоровая атмосфера в команде, неумение превращать большие цели в понятные задачи, боязнь проиграть, зависимость между спортивными достижениями и отношением родителей.

Как отметила Тиунова, чтобы занятия спортом не превратились в многолетнюю «каторгу», следует объяснить ребёнку ряд правил. К примеру, если он сталкивается с чем-то плохим, опасным или непонятным в ходе занятий, то не надо бояться рассказать об этом родителям.

«Важно объяснить, что настоящий спортсмен не тот, кто выигрывает, а тот, кто может решать поставленные перед собой задачи», — добавила она.

Ранее бывшая российская фигуристка Бетина Попова заявила, что во время активных выступлений была слишком сильно зациклена на спорте.

Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.