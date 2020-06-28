Бывшая фигуристка Попова рассказала, чем пожертвовала ради спортивной карьеры

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что во время активных выступлений была слишком сильно зациклена на спорте.

«Здесь должна была быть фотография с выпускного. Но её там нет. Как и не было в моей жизни выпускного. Будучи очень ответственной спортсменкой, я и подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок», — написала Попова в Instagram.

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