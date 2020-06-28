Бывшая фигуристка Попова рассказала, чем пожертвовала ради спортивной карьеры

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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что во время активных выступлений была слишком сильно зациклена на спорте.
Бывшая фигуристка Попова рассказала, чем пожертвовала ради спортивной карьеры
  • globallookpress.com

«Здесь должна была быть фотография с выпускного. Но её там нет. Как и не было в моей жизни выпускного. Будучи очень ответственной спортсменкой, я и подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок», — написала Попова в Instagram.

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