Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) закрывается, сообщил на своём сайте Алексей Навальный.

«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

По словам Навального, согласно решению суда, он, Любовь Соболь и сам ФБК должны в общей сложности 88 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фонд оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности организации — иностранного агента.

Министерство юстиции внесло ФБК в список иноагентов в октябре 2019 года. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования. Так, по данным министерства, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.