Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов оценил возможное влияние жары на пандемию.

«Пандемия коронавируса сейчас продолжается, и мы видим, что надежды на то, что летняя жара или меньшая влажность будут положительно влиять на заболеваемость COVID-19, не оправдываются», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, есть страны, в которых заболеваемость остаётся на высоком уровне, например Индия или Иран, несмотря на благоприятный климат.

Как считает Бекетов, не стоит ожидать, что коронавирус имеет какую-то ярко выраженную сезонность.

«Мы сейчас усиленно готовимся к тому, чтобы не допустить наслоения на эпидемию коронавируса ещё и эпидемии гриппа», — добавил он.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.