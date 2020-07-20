Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию
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- РИА Новости
«Пандемия коронавируса сейчас продолжается, и мы видим, что надежды на то, что летняя жара или меньшая влажность будут положительно влиять на заболеваемость COVID-19, не оправдываются», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, есть страны, в которых заболеваемость остаётся на высоком уровне, например Индия или Иран, несмотря на благоприятный климат.
Как считает Бекетов, не стоит ожидать, что коронавирус имеет какую-то ярко выраженную сезонность.
«Мы сейчас усиленно готовимся к тому, чтобы не допустить наслоения на эпидемию коронавируса ещё и эпидемии гриппа», — добавил он.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.