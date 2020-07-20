В Совфеде прокомментировали идею ввести новые нормы поддержки учителей

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Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал идею ввести новые нормы поддержки учителей.
В Совфеде прокомментировали идею ввести новые нормы поддержки учителей
  • РИА Новости

«Для учителей, конечно, это необходимо. Потому что общество перед ними в долгу. Другое дело — получится ли сразу всё решить. Возможно, это будет происходить поэтапно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, главное в развитии общества — образование, в основе которого стоит учитель.

Ранее стало известно, что в Госдуме работают над законопроектом, который предусматривает для педагогов с 25-летним стажем, в частности, право на досрочную пенсию, а также зарплату не ниже средней по региону.

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.

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