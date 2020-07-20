По факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии начата проверка
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«По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, самолёт совершал облёт территории с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Ранее в региональном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России рассказали, что в поисках Ан-2 в Бурятии примут участие три борта.
По данным спасателей, на борту находились шесть человек.
13 июля самолёт Ан-2 упал в Большеболдинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, самолёт мог задеть линии электропередачи (ЛЭП).