По факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии начата проверка

Восточно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии.

«По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, самолёт совершал облёт территории с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Ранее в региональном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России рассказали, что в поисках Ан-2 в Бурятии примут участие три борта.

По данным спасателей, на борту находились шесть человек.

13 июля самолёт Ан-2 упал в Большеболдинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, самолёт мог задеть линии электропередачи (ЛЭП).