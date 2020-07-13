В Нижегородской области потерпел крушение самолёт Ан-2
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Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Уточняется, что информация о падении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях примерно в 04:10 мск.
Падение самолета в Большеболдинском районе https://t.co/7zw4LppyAppic.twitter.com/uK8hsmrR4C— МЧС 52 (@52mchsgov) July 13, 2020
«На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.
Как указали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате происшествия один человек погиб и один пострадал.
Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.