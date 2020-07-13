В Нижегородской области потерпел крушение самолёт Ан-2

Самолёта Ан-2 упал в Большеболдинском районе Нижегородской области.

Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.

Уточняется, что информация о падении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях примерно в 04:10 мск.

«На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.

Как указали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате происшествия один человек погиб и один пострадал.

Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.