В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что информация о ЧП в дежурную часть поступила в 05:20 мск.

«При проведении обработки рисовых чеков совершил жёсткую посадку частный вертолёт Ми-2... В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.

Ранее в Подмосковье произошла экстренная посадка опытного образца вертолёта Ми-38 из-за повышенной вибрации одного из двигателей.