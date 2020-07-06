В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Уточняется, что информация о ЧП в дежурную часть поступила в 05:20 мск.
«При проведении обработки рисовых чеков совершил жёсткую посадку частный вертолёт Ми-2... В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — указали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.
Ранее в Подмосковье произошла экстренная посадка опытного образца вертолёта Ми-38 из-за повышенной вибрации одного из двигателей.