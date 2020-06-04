В Подмосковье экстренно приземлился опытный образец вертолёта Ми-38

В Подмосковье произошла экстренная посадка опытного образца вертолёта Ми-38 из-за повышенной вибрации одного из двигателей. Никто не пострадал.

Об этом сообщили РИА Новости в холдинге «Вертолёты России».

Это произошло 3 июня во время испытательного полёта по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки.

«Была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолёта Ми-38, находящегося в эксплуатации АО «НЦВ Миль и Камов», — заявили там.

Экипаж успешно посадил вертолёт, пострадавших нет, повреждений вертолёта не зафиксировано.

Специальная комиссия установит причину произошедшего.

26 мая в Минобороны России сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России.