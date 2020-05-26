В Минобороны рассказали о жёсткой посадке Ми-8 на Чукотке
«26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что «в результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб».
Отмечается, что, согласно предварительной информации, «причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта».
В ведомстве также сообщили, что к месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России.
Ранее сообщалось, что в Анадыре при аварийной посадке вертолёта Ми-8 погибли четыре человека.