В Минобороны рассказали о жёсткой посадке Ми-8 на Чукотке

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России.

«26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что «в результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб».

Отмечается, что, согласно предварительной информации, «причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта».

В ведомстве также сообщили, что к месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России.

Ранее сообщалось, что в Анадыре при аварийной посадке вертолёта Ми-8 погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить