В Минобороны рассказали о жёсткой посадке Ми-8 на Чукотке

В Минобороны России сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России.

«26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что «в результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб».

Отмечается, что, согласно предварительной информации, «причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта».

В ведомстве также сообщили, что к месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России.

Ранее сообщалось, что в Анадыре при аварийной посадке вертолёта Ми-8 погибли четыре человека.