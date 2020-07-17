Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра строительства Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«В планах приложить все силы и опыт к обеспечению соблюдения законодательства теми, кто занимается строительством», — заявил Пичушкин.
Он отметил, что «Лидеры России» — уникальный конкурс, позволивший проявить свои способности.
Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).
В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».