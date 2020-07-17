Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра строительства Самарской области

Победитель конкурса «Лидеры России» Сергей Пичушкин назначен на должность заместителя министра строительства Самарской области.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В планах приложить все силы и опыт к обеспечению соблюдения законодательства теми, кто занимается строительством», — заявил Пичушкин.

Он отметил, что «Лидеры России» — уникальный конкурс, позволивший проявить свои способности.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».