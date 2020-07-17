Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра строительства Самарской области

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Победитель конкурса «Лидеры России» Сергей Пичушкин назначен на должность заместителя министра строительства Самарской области.
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра строительства Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В планах приложить все силы и опыт к обеспечению соблюдения законодательства теми, кто занимается строительством», — заявил Пичушкин.

Он отметил, что «Лидеры России» — уникальный конкурс, позволивший проявить свои способности.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

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