Диетолог дала рекомендации работающим на удалёнке

Врач-диетолог Ольга Шмелёва дала рекомендации работающим на удалёнке.

«Самый оптимальный завтрак — это каши. Они являются источником углеводов и заряжают нас энергией на весь день. На обед также можно съесть злаковый гарнир и добавить к нему источник белка, например рыбу или мясо», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, в качестве ужина подойдёт, к примеру, овощной гарнир с рыбой. Перекусом могут стать фрукты и творог, считает эксперт.

Как полагает Шмелёва, категорически не стоит пить чай с пирожными и источниками простых углеводов — джемами, вареньем, любыми сахарами.

«Сейчас летний период, поэтому можно позволить себе злоупотреблять овощами и фруктами. Овощи создают объём в желудке, а по калорийности они очень низкие. Если их готовить, то лучше без масла», — уточнила диетолог.

Она также советует сократить объём потребления хлеба.

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