Диетолог дала рекомендации работающим на удалёнке

Короткая ссылка
Врач-диетолог Ольга Шмелёва дала рекомендации работающим на удалёнке.
Диетолог дала рекомендации работающим на удалёнке
  • Pixabay

«Самый оптимальный завтрак — это каши. Они являются источником углеводов и заряжают нас энергией на весь день. На обед также можно съесть злаковый гарнир и добавить к нему источник белка, например рыбу или мясо», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, в качестве ужина подойдёт, к примеру, овощной гарнир с рыбой. Перекусом могут стать фрукты и творог, считает эксперт.

Как полагает Шмелёва, категорически не стоит пить чай с пирожными и источниками простых углеводов — джемами, вареньем, любыми сахарами.

«Сейчас летний период, поэтому можно позволить себе злоупотреблять овощами и фруктами. Овощи создают объём в желудке, а по калорийности они очень низкие. Если их готовить, то лучше без масла», — уточнила диетолог.

Она также советует сократить объём потребления хлеба.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить