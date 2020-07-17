Врач рассказал о причинах метеозависимости

Доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о причинах метеозависимости.

«Большинство людей не соблюдают режим труда, отдыха и сна, и из-за этого адаптационное вещество — мелатонин — не вырабатывается в достаточном количестве. Это может являться причиной метеопатии», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, это может привести к нарушению регуляции сосудов.

Как пояснил эксперт, у страдающих повышенной метеочувствительностью велик риск развития инфарктов и инсультов, причём именно во время перепадов атмосферного давления и температур.

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