В Минздраве Татарстана рассказали, как перенести жару
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В частности, в случае большой влажности лучше выходить на открытый воздух до 10:00—11:00, а позже лучше находиться в тени деревьев.
Также следует соблюдать водный режим, употреблять до полутора-двух литров воды в сутки. При сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проконсультироваться с врачом.
Желательно ограничить употребление жирной и белковой пищи, больше употреблять овощи и фрукты. Не рекомендуются жидкости, содержащие алкоголь или большое количество сахара.
Необходимо избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.
Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.