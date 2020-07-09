В Минздраве Татарстана рассказали, как перенести жару

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В Минздраве Татарстана дали рекомендации, как перенести жару.
В Минздраве Татарстана рассказали, как перенести жару
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В частности, в случае большой влажности лучше выходить на открытый воздух до 10:00—11:00, а позже лучше находиться в тени деревьев.

Также следует соблюдать водный режим, употреблять до полутора-двух литров воды в сутки. При сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проконсультироваться с врачом.

Желательно ограничить употребление жирной и белковой пищи, больше употреблять овощи и фрукты. Не рекомендуются жидкости, содержащие алкоголь или большое количество сахара.

Необходимо избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.

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