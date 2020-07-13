Масочный режим в Удмуртии сделали рекомендательным
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Telegram-канал «Стопкоронавирус. Удмуртия».
«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», — сказал Бречалов на заседании оперативного штаба.
По его словам, власти будут внимательно следить за ситуацией, очень важно сохранять бдительность.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил последствия от COVID-19.