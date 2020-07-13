Масочный режим в Удмуртии сделали рекомендательным

Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение ввести рекомендательный масочный режим с 13 июля.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Telegram-канал «Стопкоронавирус. Удмуртия».

«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», — сказал Бречалов на заседании оперативного штаба.

По его словам, власти будут внимательно следить за ситуацией, очень важно сохранять бдительность.

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