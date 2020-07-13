Масочный режим в Удмуртии сделали рекомендательным

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение ввести рекомендательный масочный режим с 13 июля.
Масочный режим в Удмуртии сделали рекомендательным
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Telegram-канал «Стопкоронавирус. Удмуртия».

«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», — сказал Бречалов на заседании оперативного штаба.

По его словам, власти будут внимательно следить за ситуацией, очень важно сохранять бдительность.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил последствия от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить