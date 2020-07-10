Вирусолог оценил последствия от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил последствия от COVID-19.

В беседе с НСН он подтвердил, что после перенесённых вирусных заболеваний возможна лимфопения.

«Но это временное явление, оно потом восстанавливается достаточно быстро. Лимфопения, конечно, это не хорошая вещь, потому что лейкоциты — это часть иммунной системы, они борются с бактериями, это клетки, которые вырабатывают антитела», — сказал Альтштейн.

По его словам, лимфопения характерна не только для коронавирусов.

Он также отметил, что на восстановление лейкоцитов могут потребоваться дни или недели.

Ранее Альтштейн в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коллективным иммунитетом в России.