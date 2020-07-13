Участница «Лидеров России» возглавила комитет Минздрава Саратовской области
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«У меня за спиной несколько проектов по оказанию медицинской помощи, в том числе онкологическим пациентам, школьникам и сотрудникам общеобразовательных учреждений. Все эти проекты мы удачно реализовали на территории региона, и, благодаря конкурсу «Лидеры России», я надеюсь, что этот опыт будет применён и в других регионах», — заявила Ермолаева.
Она отметила, что работы очень много, но нельзя не сказать, что за последние годы здравоохранение в регионе претерпело множество изменений, в основном в лучшую сторону.
Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).
В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».