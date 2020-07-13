Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
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- РИА Новости
«Ну вот где-то к 14—15 августа, соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — цитирует РИА Новости директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Он отметил, что вторая фаза испытаний будет завершена к середине августа, гражданский оборот будет разрешён на условиях, которые фактически соответствуют третьей фазе.
В случае появления побочных эффектов у людей Минздрав имеет право отозвать решение.
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.