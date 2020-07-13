В Госдуме рассказали об идее компенсации работающим удалённо сотрудникам

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В Госдуме рассказали подробности инициативы по компенсации гражданам затрат на удалённую работу.
В Госдуме рассказали об идее компенсации работающим удалённо сотрудникам
  • РИА Новости

«Это будет определяться трудовым договором либо дополнением к трудовому договору. Это может решаться и другими путями по соглашению сторон, через увеличение зарплаты. А если траты носят массовый характер, это уже предмет коллективного договора», — рассказал телеканалу «360» член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

Ранее газета «Известия» сообщала, что группа депутатов Госдумы предложила внести поправки в Трудовой кодекс о компенсации гражданам затрат на удалённую работу. Минтруд проект соответствующих поправок поддержал.

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