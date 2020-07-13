Эксперт объяснил рост числа преступлений с банковскими картами

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT объяснил, чем вызван рост числа преступлений с использованием банковских карт в России.

«Во-первых, возросло количество карт на руках у населения, в том числе у несовершеннолетних детей карты привязаны к картам родителей. Во-вторых, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и сидением дома возросли онлайн-продажи, в которых используются реквизиты пластиковых карт. И, в-третьих, соответственно, активизировались мошенники, которые за этими реквизитами охотятся, чтобы получить с их помощью денежные средства. Это основные факторы, которые и повлияли на увеличение количества таких преступлений», — сказал он.

Эксперт также дал совет, как обезопасить себя от подобного рода мошенничества.

«Первое: никому никогда не передавать реквизиты своих банковских карт — ни через онлайн, ни через звонки и смс. Второе: никогда не сохранять реквизиты банковских карт, логины и пароли для последующей оплаты в различных приложениях и на интернет-сайтах. Всегда всё заново вводить своей рукой», — заключил Вехов.

Ранее стало известно, что число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%.