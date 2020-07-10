Число IT-преступлений в России за полгода выросло более чем на 90%

Рост преступлений в сфере информационных технологий за шесть месяцев составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, рост IT-преступности остаётся существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию.

«За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — сказала Волк.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.