Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%

Число преступлений с использованием банковских карт в России с января по июнь увеличилось почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистических данных МВД.

«Всего преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — приводит ТАСС материалы ведомства.

Как отмечается, рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил более 104%, через интернет — почти 82%, через специальные программные средства — 66,4%.

Ранее сообщалось, что с начала года рост IT-преступлений превысил 90%.