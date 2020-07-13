Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%

Короткая ссылка
Число преступлений с использованием банковских карт в России с января по июнь увеличилось почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистических данных МВД.
Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%
  • РИА Новости

«Всего преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — приводит ТАСС материалы ведомства.

Как отмечается, рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил более 104%, через интернет — почти 82%, через специальные программные средства — 66,4%.

Ранее сообщалось, что с начала года рост IT-преступлений превысил 90%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить