Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%
- РИА Новости
«Всего преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — приводит ТАСС материалы ведомства.
Как отмечается, рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил более 104%, через интернет — почти 82%, через специальные программные средства — 66,4%.
Ранее сообщалось, что с начала года рост IT-преступлений превысил 90%.