ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, как мошенники начали использовать в своих незаконных схемах безадресную финансовую рекламу, которая не содержит конкретики.

Как он отметил в интервью РИА Новости, соответствующая реклама предлагает широкой аудитории варианты заработка или инвестиций без определённых сведений.

«Поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», — рассказал он.

По его словам, злоумышленники поняли, что из-за коронавируса многие стали больше находиться дома, и начали активно распространять рекламу через интернет.

Лях указал, что мошенники играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют за кадром.

«За время пандемии объём такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — подчеркнул он.

Ранее «Известия» писали, что Роспотребнадзор рассказал о видах мошеннических действий в период пандемии.

В июле консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации программ по повышению финансовой грамотности в Волгоградской области Ольга Андреева рассказала, как отличить официальный сайт банка, страховой или какой-либо другой финансовой компании от мошеннического.