Роспотребнадзор предупредил о видах мошенничества в период пандемии

Роспотребнадзор предупредил о видах мошеннических действий в период пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

По имеющимся данным, злоумышленники обманывают потребителей, используя их страхи. Отдельные граждане и юрлица предлагают за предоплату «уникальные» товары, например особые фильтры, очистители воздуха, лекарства.

Ещё один повод для обмана — оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

Мошенники также пытаются проникнуть в квартиру под новыми предлогами: визит врача, соцработника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений.

Роспотребнадзор советует использовать официальные источники. Например, данные для потребителей есть в специальном разделе на сайте ведомства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.