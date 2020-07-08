Эксперт рассказала, как отличить официальный сайт банка от мошеннического

Короткая ссылка
Консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации программ по повышению финансовой грамотности в Волгоградской области Ольга Андреева рассказала, как отличить официальный сайт банка, страховой или какой-либо другой финансовой компании от мошеннического.
Эксперт рассказала, как отличить официальный сайт банка от мошеннического
  • Pixabay

«У Банка России есть договорённость с поисковой системой «Яндекс». Ссылки на официальные сайты банков и страховых компаний в ней снабжены пометкой «ЦБ РФ», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По её словам, интернет-адреса МФО и кредитных кооперативов следует искать в соответствующем реестре на сайте регулятора.

Андреева также напомнила, что мошенники создают поддельные сайты, повторяя дизайн настоящих, и случается, что при переходе с подлинной главной страницы во внутренние разделы злоумышленники перенаправляют посетителей по фальшивому адресу.

«Поэтому, чтобы не стать жертвой такой схемы, перед заказом услуги проверьте адрес страницы, на которой вы находитесь», — рекомендует она.

Как добавила эксперт, особую настороженность должно вызвать то, что сайт предлагает услугу гораздо дешевле или выгоднее, чем обычно.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить