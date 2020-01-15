Эксперт оценил идею разработки новой системы борьбы с телефонными мошенниками

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

По его словам, эта инициатива правильная, но на практике все ограничения можно обойти.

«Проблема-то не в телефонных звонках, а в том, что в банках, других крупных организациях постоянно утекает информация. Мошенники собирают эти базы и звонят целевой аудитории. Если звонит человек с улицы и просит назвать личные данные, то нормальный абонент пошлёт его куда подальше. Но если звонящий обращается по имени-отчеству, знает номер счёта банка, лежащую на ней сумму, человек делает вывод: ему звонят из банка, уровень доверия выше, и выдает нужную секретную информацию, например, пароль», — пояснил Ульянов.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России новую систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.

Для этого планируют использовать технологию цифрового отпечатка звонка.