Центробанк дал рекомендации по защите от нелегальных кредиторов

В Банке России предупредили о возросшей активности мошенников, которые предлагают свои услуги и кредиты через соцсети и по телефону.

«Напоминаем, если вам предлагают кредит, прежде всего проверьте легальность организации, оказывающей такую услугу, на сайте регулятора. Если вы уже стали жертвой чёрных кредиторов, необходимо собрать все подтверждающие документы, любые данные, относящиеся к вашему случаю, написать заявление в правоохранительные органы», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы ЦБ.

В то же время в проекте ОНФ «За права заёмщика» отметили, что в I квартале 2020 года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще.

При этом в связи с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами во II квартале специалисты ожидают ещё больший рост числа обращений.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.