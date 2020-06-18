Центробанк дал рекомендации по защите от нелегальных кредиторов
- РИА Новости
«Напоминаем, если вам предлагают кредит, прежде всего проверьте легальность организации, оказывающей такую услугу, на сайте регулятора. Если вы уже стали жертвой чёрных кредиторов, необходимо собрать все подтверждающие документы, любые данные, относящиеся к вашему случаю, написать заявление в правоохранительные органы», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы ЦБ.
В то же время в проекте ОНФ «За права заёмщика» отметили, что в I квартале 2020 года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще.
При этом в связи с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами во II квартале специалисты ожидают ещё больший рост числа обращений.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.