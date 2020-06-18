В Госдуме предложили запретить банкам предлагать кредиты по телефону
- РИА Новости
В своём обращении законодатель отметил, что граждане не всегда могут определить по номеру телефона, откуда производится звонок: из легального банка или микрофинансовой организации (МФО).
В итоге этим могут воспользоваться мошенники для получения персональных данных клиентов банка, номеров счетов и пластиковых карт, считает Сухарев.
Он добавил, что данный способ привлечения новых клиентов может доставлять дискомфорт, если звонки с предложением услуги производятся систематически гражданину, не заинтересованному в получении кредита.
«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка», — говорится в тексте обращения.
При этом, как отметил Сухарев, банки смогут пользоваться многими другими способами информирования граждан об условиях кредитования, в частности рекламой в интернете и на телевидении, наружной рекламой, информационными стендами в офисах самих банков и МФО.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору микрофинансовых кредитных организаций.