Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

Выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центру кредитной организации могут стать платными при сохранении ограничения комиссий за эквайринг, заявили в Ассоциации банков России (АБР).

«Снижение эквайринговых комиссий приведёт к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платёжных приложений, доступ к колл-центру», — говорится в письме АБР правительству, которое приводит газета «Известия».

Кроме того, банки допускают сокращение или отмену программы лояльности.

Как говорится в письме, в настоящий момент расходы банков субсидируются за счёт межбанковских комиссий.

По оценке АБК, ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг приведут к потерям банками около 10–15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может достичь рекордных 70%.