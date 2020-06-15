Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт
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«Снижение эквайринговых комиссий приведёт к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платёжных приложений, доступ к колл-центру», — говорится в письме АБР правительству, которое приводит газета «Известия».
Кроме того, банки допускают сокращение или отмену программы лояльности.
Как говорится в письме, в настоящий момент расходы банков субсидируются за счёт межбанковских комиссий.
По оценке АБК, ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг приведут к потерям банками около 10–15 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может достичь рекордных 70%.