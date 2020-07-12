Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, такие сообщения распространяются в СМИ и социальных сетях.
«Меня не арестовали пока», — сказала она журналистам.
Томченко добавила, что не знает, проводился ли у неё дома обыск, так как ещё там не была.
10 июля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Фургала. Перед этим ему предъявили обвинение.
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Защита обжалует решение суда о заключении подозреваемого под стражу.