Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

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Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла сообщения о своём задержании.
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, такие сообщения распространяются в СМИ и социальных сетях.

«Меня не арестовали пока», — сказала она журналистам.

Томченко добавила, что не знает, проводился ли у неё дома обыск, так как ещё там не была.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Фургала. Перед этим ему предъявили обвинение.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Защита обжалует решение суда о заключении подозреваемого под стражу.

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