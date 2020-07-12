Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Россией

Президент России Владимир Путин оценил влияние внутриполитической обстановки в США на российско-американские отношения.

Его слова в интервью телеканалу «Россия 1» приводят «Вести».

«То, что там происходит, — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что связанные с коронавирусом и протестами события в США говорят о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.

Он также выразил надежду, что фундаментальные основы американской демократии помогут Соединённым Штатам выйти из текущих кризисов.