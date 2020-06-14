Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. По словам российского лидера, всё это говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.

«Я очень аккуратно стараюсь комментировать (или лучше не комментировать) то, что происходит в других странах, в том числе в США... То, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом высветила общие проблемы в Соединённых Штатах.

«Вот президент (США. — RT) говорит: «Надо сделать так-то, так-то, так-то». На местах там губернаторы говорят: «Да пошёл подальше», — сказал он, отметив, что проблема заключается в том, что партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов народа.

2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в Соединённых Штатах.