Песков заявил об отсутствии потепления в отношениях России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не означают потепления в отношениях двух стран.

Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Полностью соглашусь: здесь ни о каком потеплении говорить не приходится, и даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, в Соединённых Штатах продолжают «господствовать стереотипы», связанные с русофобией. Песков добавил, что в условиях предвыборной кампании в США политики «не могут говорить о России что-то хорошее».

10 апреля президенты России и США по телефону обсудили ситуации с нефтью и коронавирусом.