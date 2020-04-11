Песков заявил об отсутствии потепления в отношениях России и США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не означают потепления в отношениях двух стран.
Песков заявил об отсутствии потепления в отношениях России и США
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Полностью соглашусь: здесь ни о каком потеплении говорить не приходится, и даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, в Соединённых Штатах продолжают «господствовать стереотипы», связанные с русофобией. Песков добавил, что в условиях предвыборной кампании в США политики «не могут говорить о России что-то хорошее».

10 апреля президенты России и США по телефону обсудили ситуации с нефтью и коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить