Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с нефтью и коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

© Jonathan Ernst/Reuters / Алексей Никольский/РИА Новости

Как отмечается, президенты обменялись мнениями о ситуации на нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договорённость относительно сокращения объёмов добычи. «Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», — говорится в сообщении. Главы государств также затронули вопросы, связанные с пандемией коронавируса. «Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции», — добавили в Кремле. Как подчёркивается, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля. 10 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.