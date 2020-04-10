Путин провёл телефонный разговор с Трампом
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Как отмечается, президенты обменялись мнениями о ситуации на нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договорённость относительно сокращения объёмов добычи.
«Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», — говорится в сообщении.
Главы государств также затронули вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
«Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции», — добавили в Кремле.
Как подчёркивается, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля.
10 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.