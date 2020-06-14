Путин рассчитывает, что основы демократии помогут США выйти из кризиса

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что фундаментальные основы американской демократии помогут Соединённым Штатам выйти из кризисов, которые происходят в стране.

«Это известная проблема, давняя проблема в Соединённых Штатах. Мы всегда — и в Советском Союзе, и в современной России — с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права. Всегда», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия 1», напомнив о Мартине Лютере Кинге и Анджеле Дэвис.

Путин добавил, что когда подобная борьба приобретает элемент радикального национализма и экстремизма, то «ничего хорошего здесь ожидать не приходится».

«Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу. Этого мы никогда не поддерживали. Я рассчитываю, что фундаментальные основы американской демократии — надо признать, что это мощное демократическое государство, — дадут возможности этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которых она находится», — подытожил президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.

По словам российского лидера, происходящее говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.

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