Анджела Дэвис рассказала о проявлениях расизма в США

Американская правозащитница Анджела Дэвис в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявила о структурном проявлении расизма со стороны полиции в Соединённых Штатах.

Она прокомментировала высказывание американского публициста Джеймса Болдуина о том, что о здоровье страны можно судить по людям, которых она избирает своими представителями или защитниками.

«Думаю, мир способен увидеть, что эта страна отнюдь не здорова, что наши полицейские департаменты представляют собой самое отчётливое проявление структурного расизма, что наши тюрьмы заполнены чернокожими и латиноамериканцами...» — заявила она.

Также Дэвис прокомментировала секретную программу Федерального бюро расследований COINTELPRO по подавлению общественных и политических движений в США, официально действовавшую в 1956—1976 годах.

По её словам, всё больше людей понимают, как сильно американское правительство «стремилось уничтожить всех», кто оказывал сопротивление и олицетворял возможное будущее демократии в США.

Правозащитница отметила, что «обычно проходит очень много времени, прежде чем начинаются и осуществляются коренные перемены».

«Но в то же время есть моменты, подобные нынешнему стечению обстоятельств, которые собирают воедино целый ряд трудностей и проблем и дают тем из нас, кто годами занимает активную позицию и борется с расизмом, патриархатом и экономическим давлением, осознать, что наши усилия позволяют в итоге добиться перемен...» — сказала Дэвис, отметив, что для получения активистами результата их деятельности требуются десятки лет.

В десятках городов США начались протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.