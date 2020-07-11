Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом

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Два крымских водохранилища, Тайганское и Симферопольское, свяжут между собой 60-километровым трубопроводом для перекачки воды. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

«Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяжённостью более 60 км», — цитирует оборонное ведомство Интерфакс.

С такой просьбой обратилось руководство Крыма, в республику уже прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со спецтехникой.

Ранее крымский Гидрометцентр рассказал об объёмах воды в водохранилищах региона на начало июня.

Глава республики Сергей Аксёнов также заявил, что на полуострове разместят самолёт, который способен обрабатывать воздушные массы и тем самым вызывать осадки.

Потенциально использование такого самолёта позволит «увеличить объём осадков из уже сформированных туч на 30%», не нанося никакого вреда экологии.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, весной 2014 года.

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