В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона
- РИА Новости
- © Макс Ветров
Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн куб. м, что на 9,62 млн меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн куб. м. меньше, чем к началу лета 2019 года», — говорится в заявлении.
Синоптики указали, что истощению запасов воды способствовали кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае.
Ранее в Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.