В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона

Крымский Гидрометцентр рассказал об объёмах воды в водохранилищах региона на начало июня.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн куб. м, что на 9,62 млн меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн куб. м. меньше, чем к началу лета 2019 года», — говорится в заявлении.

Синоптики указали, что истощению запасов воды способствовали кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае.

Ранее в Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.