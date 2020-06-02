В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона

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Крымский Гидрометцентр рассказал об объёмах воды в водохранилищах региона на начало июня.
В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн куб. м, что на 9,62 млн меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн куб. м. меньше, чем к началу лета 2019 года», — говорится в заявлении.

Синоптики указали, что истощению запасов воды способствовали кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае.

Ранее в Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.

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