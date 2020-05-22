В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Короткая ссылка
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он заявил на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы».

В январе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Позднее он объяснил свои слова тем, что Киев «не забывает об украинцах, которые живут» в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить