В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Об этом он заявил на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы».

В январе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Позднее он объяснил свои слова тем, что Киев «не забывает об украинцах, которые живут» в Крыму.