В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом он заявил на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму
«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы».
В январе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Позднее он объяснил свои слова тем, что Киев «не забывает об украинцах, которые живут» в Крыму.